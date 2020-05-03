Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 24 bin 895'e yükseldi - Son Dakika

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 895'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 387 artışla 202 bin 54'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 3 bin 819'u yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 815 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 25 gündür düşmeye devam ediyor.

İyileşen kişi sayısı da 245 artarak 50 bin 784'e çıktı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde 135 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 15 bin 583'e, bakımevlerinde ise 9 bin 312'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 24 bin 895 oldu.

1 milyon kişiye para cezası

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, 17 Mart'tan bu yana serbest dolaşım sınırlandırılması kurallarını ihlal eden 1 milyon kişiye para cezası kesildiğini belirtti.

Belediye başkanları, Macron'dan okulların daha geç açılmasını istedi

Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi belediye başkanları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a mektup göndererek, okulların 11 Mayıs'ta değil daha ileri bir tarihte açılmasını talep etti.

Kovid-19 tedbirleri gevşetilecek

Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti. Serbest dolaşımın sınırlandırılmasının 11 Mayıs'ta kaldırılması kararlaştırılırken, aynı tarihten itibaren kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilirken, hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.

Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri ve mağazalar açılacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmanın zorunlu olacağı ülkede 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek.

Küçük müzeler ve kütüphanelerin de açılacağı 11 Mayıs'ta, ibadet yerleri açılabilecek ancak 2 Haziran'a kadar toplu ibadetlerin yapılmasına izin verilmeyecek.