Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 22 olarak güncellendi - Son Dakika

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 22 olarak güncellendi

Fransa'da, daha önce 28 bin 239 olarak duyurulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 22 olduğu bildirildi.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 22 olarak güncellendi, System.String[]

Fransa'da, daha önce 28 bin 239 olarak duyurulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 22 olduğu bildirildi.

Fransa Halkı Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 813 artışla 217 bin 339'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1894'ü yoğun bakımda olmak üzere 18 bin 468 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı ise 41 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 882 artarak 62 bin 563'e ulaştı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, salgın nedeniyle yaşlı bakımevlerindeki ölü sayısını güncelledi. Bu nedenle dün 28 bin 239 olarak açıklanan toplam can kaybı bugün 28 bin 22 olarak revize edildi.

Açıklamada, bu değişikliğin bakımevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının hatalı hesaplanmasından kaynakladığı belirtildi.

Buna göre ölü sayısı hastanelerde 17 bin 714'e yükselirken, bakımevlerindeki yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bin 308 oldu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 belirtileri gösterenler veya herhangi bir şüphesi olanların mutlaka test yaptırması gerektiğini ifade etti.

Salomon, kalp ve damarları etkileyen Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren sendromun Fransa'da 152 çocukta görüldüğünü belirtti.

Salomon, Kawasaki hastalığının mevcut salgınla bir bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 09:36 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 22 olarak güncellendi - Son Dakika

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