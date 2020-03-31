Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi. - Son Dakika

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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi.
6 saat önce
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi.
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:38 Kaynak: AA
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