Fransa'da "Kovid-19 sağlık ruhsatı" uygulaması başladı - Son Dakika

Fransa'da bölgeler arası yolculuklar, hastane, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarına giriş için zorunlu tutulan "Kovid-19 sağlık ruhsatı" uygulaması başladı. Uygulamada, bu mekan ve etkinliklere girişte Kovid-19 aşılarını tamamlayan, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi olan, ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşenlere verilen karekod okutuluyor.