Fransa'da "Kovid-19 sağlık ruhsatı" uygulaması başladı (2) - Son Dakika

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, belli etkinlik ve mekanlara girişte zorunlu tutulan Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması yürürlüğe girdi.

Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı Kovid-19 ile mücadele yasası kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve ile eğlence parklara giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Uygulama, yolculuklar dışında bu alanlarda maske kullanımı zorunluluğunu kaldırıyor.

Paris Lyon Garı'ndan Aix-en-Provence'a giden Brune, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık ruhsatının, testler veya aşı ile olsun Kovid-19'u kontrol altında tutmak adına kullanışlı olduğunu söyledi.

Brune, "Ancak, aşıyı zorunlu hale getirmelerini, demokratik bulmuyorum. Fakat, seyahat edenlere test sormalarını, yararlı görüyorum." diye konuştu.

Lyon Garı'ndaki yolculardan Yahya Salloe de sağlık ruhsatının saçma bulmadığını, ancak aşı için insanlara seçim yapma fırsatı verilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Aşı olup olmamak bir hak ve Fransa'nın 'özgürlük, eşitlik, kardeşlik' sloganını kapsadığı bir şey. Aslında (aşı) olmak zorunda değiliz, fakat sosyal hayatımızı muhafaza etmek istiyorsak aşı olmak zorundayız" diyen Salloe, işi gereği trenle çok fazla seyahat yapması gerektiğini, bu nedenle her 3 günde bir test yaptırmak yerine aşı yaptırmasının gerekeceğini aktardı.

Hükümet sözcüsü Gabriel Attal'ın uygulamanın ilk haftasında müsamahalı olunacağını açıklamıştı.

Sağlık ruhsatı uygulamasının yanı sıra bazı meslek gruplarına Kovid-19 aşısını eylül ayından itibaren zorunlu hale getiren tartışmalı Kovi-19 ile mücadele yasası Tartışmalı yasa "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, Fransa genelinde resmi verilere göre son 3 haftadır cumartesi günleri sayıları yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.