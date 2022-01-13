Fransa'da Kovid-19 salgını "orta sonların" uyuşturucu ve alkol tüketimini azalttı - Son Dakika

Fransa'da Kovid-19 salgını sayesinde özellikle ortaokul son sınıf öğrencilerinin uyuşturucu ve alkol tüketim oranında önemli düşüş kaydedildiği ortaya çıktı.

Fransız Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Gözlemevi tarafından 2021'in ilk çeyreğinde 2 bin orta son öğrencisi üzerinde yapılan araştırmaya göre, Kovid-19 salgını ortaokul öğrencilerinin sosyal etkinliklerinde düşüşe neden oldu.

Uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı, kısıtlamalar ve sınıftaki öğrenci sayısının düşürülmesi nedeniyle Fransız gençler daha az sosyalleşme fırsatı bulurken, ortaokul son sınıflarda alkol, tütün ve uyuşturucu tüketiminde "önemli düşüş" kaydedildi.

Fransa, Avrupa ülkeleri arasında algı ve duygu durumunda değişiklikler yapan kimyasal psikoaktif madde tüketiminde ilk sıralarda yer alsa da salgın sonrası gençler arasında bu maddelerin kullanımında azalmanın kaydedilmesi cesaret verici gelişme olarak değerlendirildi.

Sigara ve uyuşturucu kullanımında önemli ölçüde düşüş oldu

Araştırma ayrıca 2010-2021'de hiç alkol kullanmayan öğrencilerin oranının yüzde 16,8'den yüzde 35,9'a çıktığını gösterdi.

Herhangi bir alkollü içecek tüketen öğrencilerin oranı yüzde 31,8 olsa da bu oran 2010'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Ortaokul son sınıf öğrencileri arasında 2010'dan bu yana 1 kere de olsa sigarayı deneyimlediklerini belirtenlerin oranı yüzde 51,8 iken salgınla bu oran yüzde 29,1'e indi.

Uyuşturucu madde kullanımı ise önemli ölçüde düşerek yüzde 23,9'dan yüzde 9,1'e kadar azaldı.

Ülkede bağımlılık yapan maddelere uluşmak hala kolay

Öte yandan Kovid-19'a rağmen Fransa'da üniversite öğrencileri başta olmak üzere gençlerin bir kısmı hala önemli ölçüde alkol tüketiyor.

Üniversite öğrencileri arasında alkollü içecek deneyimi olanların sayısı 3 yıl öncesine göre yüzde 75,3'ten yüzde 64,1'e düştü.

Çalışma, gençler arasında elektronik sigara kullanımının endişe verici boyuta arttığını ortaya koydu.

Araştırma ayrıca kullanımı düşse de gençlerin uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı maddelere rahat ulaşabildiğini gözler önüne serdi.