Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi - Son Dakika

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Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
6 saat önce
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi.
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:50 Kaynak: AA
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