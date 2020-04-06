Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 833 artarak 8 bin 911'e... - Son Dakika

Fransa 'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 833 artarak 8 bin 911'e yükseldi

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