Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 833 artarak 8 bin 911'e... - Son Dakika

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Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 833 artarak 8 bin 911'e...
6 saat önce
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 833 artarak 8 bin 911'e yükseldi.
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 833 artarak 8 bin 911'e yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 08:12 Kaynak: AA
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