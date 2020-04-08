Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak 10 bin 869'a... - Son Dakika

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Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak 10 bin 869'a...
6 saat önce
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak 10 bin 869'a yükseldi.
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak 10 bin 869'a yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:38 Kaynak: AA
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