Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi - Son Dakika

Fransa 'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi

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Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu