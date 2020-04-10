Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 987 artarak 13 bin... - Son Dakika

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Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 987 artarak 13 bin...
6 saat önce
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 987 artarak 13 bin 197'ye yükseldi.
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 987 artarak 13 bin 197'ye yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:20 Kaynak: AA
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