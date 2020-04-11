Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 643 artarak 13 bin... - Son Dakika

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Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 643 artarak 13 bin...
33 dakika önce
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 643 artarak 13 bin 832'ye yükseldi.
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 643 artarak 13 bin 832'ye yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:28 Kaynak: AA
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