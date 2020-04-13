Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 574 artarak 14 bin... - Son Dakika

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Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 574 artarak 14 bin...
7 saat önce
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 574 artarak 14 bin 967'ye yükseldi.
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 574 artarak 14 bin 967'ye yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:48 Kaynak: AA
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