Fransa'da Kovid-19 salgınının etkisiyle gençlerde intihar oranı yüzde 40 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da Kovid-19 salgınının etkisiyle gençlerde intihar oranı yüzde 40 arttı

10.06.2022 17:18
Fransa'da Kovid-19 salgınının etkisiyle gençlerde intihar oranı yüzde 40 arttı

Fransa'da Kovid-19 salgını ve krizinin gençleri asosyal ve depresif yaparak intihara yönlendirdiği, çok sayıda gencin bu yolla yaşamına son vermeye çalıştığı belirtildi.

Fransa'da Kovid-19 salgını ve krizinin gençleri asosyal ve depresif yaparak intihara yönlendirdiği, çok sayıda gencin bu yolla yaşamına son vermeye çalıştığı belirtildi.

France24'te yer alan habere göre, Fransa'da intihar 25-34 yaş aralığındaki gençlerin ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 salgınının gençleri sosyal aktivitelerden geri bırakması ve depresyona sürüklemesi nedeniyle 2021'de intihar oranı, 2020'ye göre yüzde 40 artış gösterdi.

Ülkede intihar vakalarının yaş seviyesi 15'e kadar düştü.

Özellikle okul yaşındaki gençler, sınav stresinin tetiklemesiyle depresyona girerek gelecek hakkındaki umutlarını kaybetmiş durumda.

Okullarda "dert dinleme" ve seans ve odaları açıldı

Ülkedeki kamu okullarına psikolojik destek sağlayan bağımsız kuruluş Phare Enfants-Parents, özellikle liselerde intihar olaylarının artması üzerine okullarda "dert dinleme" seansları ve odaları kuruyor.

Kuruluş ayrıca ebeveyn ve çocuklara yönelik çevrim içi ve telefonla da psikolojik destek sağlıyor.

Ayrıca intihar vakalarının önlenmesi nedeniyle devlet 3114 numaralı acil hattı kullanıma sundu.

Phare Enfants-Parents temsicisi Fransız psikolog Geraldine Chanal, son yıllarda özellikle Ekim 2021'den itibaren gençler arasında psikolojik destek talebinde artış kaydedildiğini belirtti.

Chanal, gençlerde geleceğe ilişkin büyük ve derin bir belirsizliğin hakim olduğuna işaret ederek ebeveynlere çocuklarıyla bu süreçte daha fazla ilgilenmeleri çağrısı yaptı.

YORUMLAR
500
Fransız polisi tarafından gözaltına alınan Türk asıllı genç, boğularak öldürülmüş! İşte o anlar Fransız polisi tarafından gözaltına alınan Türk asıllı genç, boğularak öldürülmüş! İşte o anlar Fransa ilk defa denizde rüzgar çiftliği kurarak enerji üretmeye başladı Fransa ilk defa denizde rüzgar çiftliği kurarak enerji üretmeye başladı
Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Kovid-19 salgınının etkisiyle gençlerde intihar oranı yüzde 40 arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:38 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Türk müsünüz?" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
16:12 Yaz Aşkım şarkısının Yunanistan'da izinsiz kullanılması hakkında konuşan Ege, devam eden davadan bahsetti
16:01 Fransız polisi tarafından gözaltına alınan Türk asıllı genç, boğularak öldürülmüş! İşte o anlar
15:56 Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihi belli oldu
15:55 Jorge Jesus'un talimatıyla harekete geçilmişti! Fenerbahçe transferde sona geldi!
15:48 ABD'de mayıs itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 8,6 yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 17:22:51. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Kovid-19 salgınının etkisiyle gençlerde intihar oranı yüzde 40 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement