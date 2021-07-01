Üye Girişi
Fransa'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı - Son Dakika

Fransa'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı

01.07.2021 23:58
Fransa'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı, System.String[]

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 664 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 664 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 664 artışla 5 milyon 775 bin 965'e, 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 111 bin 140'a yükseldi.

Ülkede önceki gün 2 bin 314, dün ise 2 bin 457 vaka tespit edilmişti.

Hastanelerde 1162'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 232 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 34 milyon 103 bin 180'e ulaştı, bunlardan 23 milyon 270 bin 971'ine ikinci doz uygulandı.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ticaret Bakanlığı'ndan cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayarın taksit sayılarına düzenleme 00:20 Ticaret Bakanlığı'ndan cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayarın taksit sayılarına düzenleme Ümit Özat'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Hikmet Karaman gözlerinin önünde kimse görmüyor 00:00 Ümit Özat'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Hikmet Karaman gözlerinin önünde kimse görmüyor Birçok kulüpten teklif alan Halil Akbunar, Fatih Terim için Galatasaray'ı tercih etti 23:36 Birçok kulüpten teklif alan Halil Akbunar, Fatih Terim için Galatasaray'ı tercih etti
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 22:38 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu 22:16 İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu ABD'den küstah rapor! Türkiye, 21:10 ABD'den küstah rapor! Türkiye, "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine alındı
Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu 20:47 Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı 20:03 Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı

Son Dakika Haberleri
18:55 Adana'da mahalle ayağa kalktı! Tartıştığı komşularına av tüfeğiyle saldırdı
18:53 Boşanmak isteyen eşinin boğazını kesti! Cani koca eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi
18:50 Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş
18:46 Fenerbahçe taraftarı, Christoph Daum'u yeniden takımın başında görmek için binlerce paylaşım yaptı
18:11 Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye geliyor! Amacı her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması
18:06 Altının kilogramı 496 bin 240 liraya çıktı
17:41 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi
17:40 Kane'in golüne İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan olay tepki: Sonunda attın
17:34 Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı
17:00 G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı
Norveçli Karsten Warholm, erkekler 400 metre engellide 29 yıllık dünya rekorunu kırdı Norveçli Karsten Warholm, erkekler 400 metre engellide 29 yıllık dünya rekorunu kırdı         
00:39
Oğuzhan Uğur'la ilişki yaşayan oyuncu Müjde Uzman'dan aşk dolu paylaşım Oğuzhan Uğur'la ilişki yaşayan oyuncu Müjde Uzman'dan aşk dolu paylaşım         
00:11
Anketçilere kızan Ahmet Davutoğlu iddialı konuştu: Gelecek Partisi belirleyici güç olacak Anketçilere kızan Ahmet Davutoğlu iddialı konuştu: Gelecek Partisi belirleyici güç olacak         
23:57
Bakan Koca aşılamada müjdeyi verdi: Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70 Bakan Koca aşılamada müjdeyi verdi: Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70         
23:29
Son Dakika: Elmalı'daki istismar davasında mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı Son Dakika: Elmalı'daki istismar davasında mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı         
22:17
Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu         
21:37
Babası canlı canlı gömülen doktor, dedektif gibi iz sürüp yeni deliller buldu Babası canlı canlı gömülen doktor, dedektif gibi iz sürüp yeni deliller buldu         
21:02
Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı         
20:34
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Dev satış için imzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı Dev satış için imzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı         
18:31
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 01:30:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement