Fransa'da Kovid-19 yasakları gevşetildiğinden bu yana ölü sayısı ilk defa yükseldi - Son Dakika

Fransa'da Kovid-19 yasakları gevşetildiğinden bu yana ölü sayısı ilk defa yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri hafifletildiğinden bu yana ölü sayısı ilk defa yükseldi.

Fransa'da Kovid-19 yasakları gevşetildiğinden bu yana ölü sayısı ilk defa yükseldi, System.String[]

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri hafifletildiğinden bu yana ölü sayısı ilk defa yükseldi.

Halk Sağlığı Kurumundan haftalık Kovid-19 güncellemesine ilişkin yapılan açıklamada, salgın yasakları gevşetildiğinden bu yana ölü sayısının ilk defa yükseldiğini, geçen hafta 129 olan sayının bu hafta katlanarak 265'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ölü sayısı, virüsün yaşlılar arasındaki dolaşımı, salgın kümelerinin artması gibi tüm göstergelerde Kovid-19'un kötüye gittiği kaydedildi.

Kurumdan Epidemiyolog Sophie Vaux, düzenlediği online basın toplantısında, Kovid-19'dan en fazla, yaşları 20-30 arasında olan genç yetişkinlerin etkilendiğini, son haftalarda 75 yaş üzeri vakalarda da artış görüldüğünü belirtti.

Vaux, hastalığı en ağır geçiren bu yaş grubundaki vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 45 artış kaydedildiğini aktardı.

Bazı kentlerde 10'dan fazla kişinin toplanması yasak

Özellikle huzur evlerinde salgın kümeleşmelerinin 37'den 68'e yükselerek geçen haftaya göre neredeyse 2 katına çıktığını ifade eden Vaux, "Virüsün yaşlılar arasında yayılmasının yoğunlaşması, gelecek haftalarda hastane doluluk ve ölümleri artıracağı endişesine yol açıyor." diye konuştu.

Geçen hafta, Kovid-19 şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısında yüzde 50, hastanede tedaviye alınan Kovid-19 hastalarının sayısında yüzde 45, yoğun bakıma alınanların sayısında ise yüzde 48'den fazla artış kaydedildi.

Diğer yandan Nice kentinde, kamusal alanlarda 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Bordeaux ve Marseille kentleri de geçen hafta benzer önlemler almış, parklarda ve sahillerde 10'dan fazla kişinin toplanması yasaklanmış, kamusal etkinliklere 1000 kişilik azami sınır getirilmişti.

Fransa, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Kovid-19 yasakları gevşetildiğinden bu yana ölü sayısı ilk defa yükseldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı Çiftçinin bir anlık dalgınlığı kolunun kopmasına neden oldu İngiltere'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi
Şaşırtan araştırma! Gözlük takanlara 5 kat daha az koronavirüs teşhisi konuluyor Şaşırtan araştırma! Gözlük takanlara 5 kat daha az koronavirüs teşhisi konuluyor         
23:52
Trump: Nisan 2021'e dek her Amerikalı'ya yetecek kadar koronavirüs aşısına sahip olacağız Trump: Nisan 2021'e dek her Amerikalı'ya yetecek kadar koronavirüs aşısına sahip olacağız         
23:06
Eski Fenerbahçeli Tolgay Arslan, Udinese ile sözleşme imzaladı Eski Fenerbahçeli Tolgay Arslan, Udinese ile sözleşme imzaladı         
22:45
Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu         
21:43
Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı         
19:41
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:41
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor         
14:48
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak         
12:31
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 00:33:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da Kovid-19 yasakları gevşetildiğinden bu yana ölü sayısı ilk defa yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei