Fransa'da kuraklık riski altındaki 94 bölgeden 42'sinin durumu kritik aşamada - Son Dakika
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Fransa'da kuraklık riski altındaki 94 bölgeden 42'sinin durumu kritik aşamada

20.10.2022 13:26
Fransa'da kuraklık riski altındaki 94 bölgeden 42'sinin durumu kritik aşamada

Fransa'da kavurucu sıcaklar ve kuraklıkla geçen bir yazdan sonra, sonbahardaki yağışlara rağmen yer altı su seviyesinin hala düşük olduğu belirtildi.

Fransa'da kavurucu sıcaklar ve kuraklıkla geçen bir yazdan sonra, sonbahardaki yağışlara rağmen yer altı su seviyesinin hala düşük olduğu belirtildi.

Fransa'nın uluslararası radyosu RFI'nin haberine göre, ülkenin 94 bölgesinde kuraklık riski bulunurken 42 bölgede durum kritik seviyede seyrediyor.

Gelecek kış ve ilkbahar dönemi su stokları için belirleyici olsa da durum pek iç açıcı görünmüyor.

Fransa'nın yer altı su seviyesine ilişkin aylık bülten yayımlayan Jeoloji ve Maden Araştırma Bürosuna (BRGM) göre, geçen yıl, kuraklık açısından son derece kötü geçti.

Ara sıra yağışlar olsa da kar yağışsız kış dönemi ile kurak ve sıcak geçen ilkbahar-yaz nedeniyle yer altı su seviyesi hala çok düşük seviyede bulunuyor.

İklim değişikliğine bağlı düzensiz yağışlar kuraklığın ana sebebi

BRGM Su Bilimcisi Violaine Bault, "Toprak katmanı hala çok kuru ve bitkiler kış uykusu durumuna girmiş değil." ifadesini kullanarak, suyun, derinlere inmesi için toprağın üst katmanını geçmekte zorlandığını aktardı.

"Bu, Fransa'nın bazı bölgelerinde, yer altı suyunun endişe verici seviyede olduğu anlamına geliyor." diyen Bault, kış ve ilkbahar sezonlarında iyi bir yağış olması gerektiğini dile getirdi.

Bault, orantısız iklim değişikliği nedeniyle gelecek dönemde ülkenin düzensiz bir yağış dönemine maruz kalacağı uyarısında bulundu.

Toprağın su depolamasının giderek güçleştiğine işaret eden Bault, Tarım Bakanlığının su havzaları kurarak geçici çözümler üretmeye çalıştığına ancak bu suyun kullanım alanının sınırlı olacağına dikkati çekti.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE), ağustosta yayımladığı raporda, ülkede 2050'ye kadar yaz aylarında 16 ila 29 gün normalin üstünde sıcak geçeceği belirtilmişti.

Nüfusun yüzde 80'ini kapsayan bölgelerde iklim değişikliğine bağlı olarak gelecek 30 yıl içinde yazların anormal derecede sıcak geçeceği ve bunaltıcı bir hal alacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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