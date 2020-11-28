Son dakika haber! - Fransa'da "Küresel Güvenlik" yasası ve polis şiddeti protestosu - Son Dakika

Son dakika haber! - Fransa'da "Küresel Güvenlik" yasası ve polis şiddeti protestosu

28.11.2020 18:43

Son dakika haberler... - Fransa'da "Küresel Güvenlik" yasası ve polis şiddeti protestosu Fransa'da on binlerce kişi, geçtiğimiz günlerde Mecliste kabul edilen "Küresel Güvenlik" yasa tasarısını ve ülkede artan polis şiddetini protesto etti.

- Fransa'da "Küresel Güvenlik" yasası ve polis şiddeti protestosu

PARİS - Fransa'da on binlerce kişi, geçtiğimiz günlerde Mecliste kabul edilen "Küresel Güvenlik" yasa tasarısını ve ülkede artan polis şiddetini protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Republique Meydanı'nda bir araya gelen on binlerce kişi, Bastille Meydanı'na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen "Küresel Güvenlik" yasasını ve artan polis şiddetini protesto etti. Göstericilerin çoğunluğunu medya çalışanları, gazeteciler, sendikalar, sol gruplar ve sivil toplum örgütleri oluşturdu. Göstericiler, ellerinde geçtiğimiz günlere Mecliste yapılan oylamada yasa tasarısına "evet" oyu veren milletvekillerinin fotoğraflarını taşırken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e istifa çağrısında bulundu.

Eylemciler, polise taş ve havai fişekler ile saldırırken, polis göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Göstericiler, pak halindeki araçları ve çöp kutularını ateşe vererek, başkent sokaklarını savaş alanına çevirdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Öte yandan 577 milletvekilinin bulunduğu Fransa Ulusal Meclis'inde 24 Kasım'da yapılan oylamada, tartışmalı yasa tasarısı 388 "evet", 108 "hayır" oyu ile Meclisten geçmişti. Kabul edilen yasa tasarısının 2021 Ocak ayında Senato tarafından incelenmesi bekleniyor. Küresel Güvenlik yasa tasarısındaki 24. madde, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılmasını içeriyor.

Son dakika haber! - Fransa'da Küresel Güvenlik yasası ve polis şiddeti protestosu
Son dakika haber! - Fransa'da Küresel Güvenlik yasası ve polis şiddeti protestosu
Son dakika haber! - Fransa'da Küresel Güvenlik yasası ve polis şiddeti protestosu
Son dakika haber! - Fransa'da Küresel Güvenlik yasası ve polis şiddeti protestosu
Son dakika haber! - Fransa'da Küresel Güvenlik yasası ve polis şiddeti protestosu
Son dakika haber! - Fransa'da Küresel Güvenlik yasası ve polis şiddeti protestosu
Son dakika haber! - Fransa'da Küresel Güvenlik yasası ve polis şiddeti protestosu
Son dakika haber! - Fransa'da Küresel Güvenlik yasası ve polis şiddeti protestosu
Son dakika haber! - Fransa'da Küresel Güvenlik yasası ve polis şiddeti protestosu
Son dakika haber! - Fransa'da Küresel Güvenlik yasası ve polis şiddeti protestosu
Son dakika haber! - Fransa'da Küresel Güvenlik yasası ve polis şiddeti protestosu

Protesto, Fransa, Paris, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! - Fransa'da 'Küresel Güvenlik' yasası ve polis şiddeti protestosu - Son Dakika


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