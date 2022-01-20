Fransa'da kuş gribi nedeniyle 1 milyon kümes hayvanı daha itlaf edilecek - Son Dakika

Fransa'da kuş gribi salgınının yayılması nedeniyle 3 haftada 1 milyon kümes hayvanının daha itlaf edileceği duyuruldu.

Fransız basınındaki haberlere göre, ülkede 216 noktada kuş gribi belirlendi.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, kümes hayvanı çiftliklerinde tarama yapılacağı ve 3 haftada 1 milyon kanatlının daha itlaf edileceği belirtildi.

Kuş gribinin en çok ülkenin kaz ciğeri üretimiyle ünlü Landes bölgesinde görüldüğü ve itlafların çoğunun burada yapılacağı ifade edilen açıklamada, Gers bölgesinin batısı ile Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki çiftliklerin de itlaf kapsamında olduğu aktarıldı.

Son uygulamayla ülkede yılbaşından bu yana itlaf edilen kümes hayvanı sayısı en az 2,5 milyona ulaşmış olacak.

Fransa'da kasım başında kuş gribi alarmı durumu yüksek seviyeye çıkartılmış, salgının yayılmasını önlemek için kümes hayvanları çiftlikleri karantinaya alınmıştı.

Kuş gribinin yayılmaması için çiftliklerin yüzde 95'inden fazlasının üzeri kapatılmıştı.

Ülkede geçen yıl kasımdan mayısa kadar devam eden kuş gribi salgınlarında 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.

Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.