Fransa'da Kuşları Koruma Derneğinden Fransızlara çağrı:

Fransa'da her yıl kuşların gelişimi ve sayısını izlemek için çalışma gerçekleştiren Kuşları Koruma Derneği, sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde bulunan Fransızlara, "Bahçenizdeki kuşları sayın" çağrısı yaptı.



Fransa'da Kuşları Koruma Derneği (LPO), her yıl ülkedeki kuşların gelişimi ve sayısını kontrol etmek amacıyla sayım gerçekleştiriyor. Bu yıl dernek, ülke genelinde bir aydır uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek Fransızlara bahçelerindeki kuşları sayma çağrısında bulundu. Çağrının ardından Kuşları Koruma Derneğine 13 bin 322 kişi dönüş yaptı, toplam 528 bin kuş kaydı gerçekleştirildi. Fransa'da sokağa çıkma yasa sayesinde hem ses seviyesinin düşmesi hem de insan aktivitelerinin azalmasıyla kuşların daha fazla duyulmasının ve görülmesinin derneğin bu yılki sayımını kolaylaştırdığı ifade edildi.



Toplam 528 bin kuş sayılırken kuşların cinslerinin de tespit edildiği, en fazla serçe görüldüğü ve sayısı en çok azalan cinsin karatavuk olduğu bildirildi. - PARİS