Son Dakika Haberleri: Fransa'da kuyumcuda silahlı soygun
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Fransa'da kuyumcuda silahlı soygun

38 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü caddesi Champs-Elyssee'de motosiklet kaskı takan 2 silahlı kişi bir kuyumcuyu soydu.

Fransa'da kuyumcuda silahlı soygun, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü caddesi Champs-Elyssee'de motosiklet kaskı takan 2 silahlı kişi bir kuyumcuyu soydu.

Cadde üzerindeki ünlü bir kuyumcuya giren silahlı soyguncular, çalışanı etkisiz hale getirerek 200 bin euro değerinde mücevheri çalıp kaçtı. Çevredekilerin ellerinde sopayla soyguncuları kovalamasına rağmen soyguncular hiçbir iz bırakmadan geldikleri motorlarla olay yerinden uzaklaştı.

Polis soyguncuları yakalamak için aramaları sürdürüyor. - PARİS
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:12 Kaynak: İHA
Paris, Fransa, 3. Sayfa
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