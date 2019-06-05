- Fransa'da Kuyumcuda Silahlı Soygun
1 saat önce
- Fransa'da kuyumcuda silahlı soygunPARİS - Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü caddesi Champs-Elyssee'de motosiklet kaskı takan 2 silahlı kişi bir kuyumcuyu soydu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:47 Kaynak: İHA
- Fransa
'da kuyumcuda silahlı soygun
PARİS - Fransa'nın başkenti Paris
'in ünlü caddesi Champs-Elyssee'de motosiklet kaskı takan 2 silahlı kişi bir kuyumcuyu soydu.
Cadde üzerindeki ünlü bir kuyumcuya giren silahlı soyguncular, çalışanı etkisiz hale getirerek 200 bin euro değerinde mücevheri çalıp kaçtı. Çevredekilerin ellerinde sopayla soyguncuları kovalamasına rağmen soyguncular hiçbir iz bırakmadan geldikleri motorlarla olay yerinden uzaklaştı. Polis
soyguncuları yakalamak için arama çalışmalarını sürdürüyor.
Okay Yokuşlu milli takım kadrosundan çıkarıldı!
Türkiye-Fransa maçını Sloven hakem Damir Skomina yönetecek
İki erkek tarafından cinsel istismara uğrayan kız çocuğu hayatına son verdi!
Deniz Akkaya, annesinin cenazesinde Binali Yıldırım'a tepki gösterilmesiyle ilgili açıklama yaptı!