Son Dakika Haberleri: Fransa'da Kylian Mbappe şoku!
Son Dakika Spor Fransa'da Kylian Mbappe şoku!

Fransa'da Kylian Mbappe şoku!

1 saat önce

Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takımın doktoru Franck Le Gall, sakatlığı süren forvet oyuncusu Mbappe'nin, 11 Ekim Cuma günü İzlanda ve 14 Ekim Pazartesi günü Türkiye ile oynanacak maçlarda dinlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

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Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takımın doktoru Franck Le Gall, sakatlığı süren forvet oyuncusu Mbappe'nin, 11 Ekim Cuma günü İzlanda ve 14 Ekim Pazartesi günü Türkiye ile oynanacak maçlarda dinlendirilmesi gerektiğine karar verdi.


Teknik direktör Didier Deschamps da Paris Saint-Germain'de forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusunun yerine Borussia Mönchengladbach'ın santrforu Alassane Plea'yı kadroya dahil etti.

Futbol Federasyonu, Kylian Mbappe, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:21 
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