Fransa'da Le Pen'i protesto eden eylemci yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı - Son Dakika
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Fransa'da Le Pen'i protesto eden eylemci yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı

14.04.2022 15:51

- Fransa'da Le Pen'i protesto eden eylemci yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen'in Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen basın toplantısını protesto eden bir aktivist, yerlerde sürüklenerek salondan...

- Fransa'da Le Pen'i protesto eden eylemci yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı

PARİS - Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen'in Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen basın toplantısını protesto eden bir aktivist, yerlerde sürüklenerek salondan dışarı çıkarıldı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen, Fransa'nın başkenti Paris'te dün dış politika konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında bir aktivist, elinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Le Pen'in kalple çevrili fotoğrafını göstererek, Le Pen'i protesto etti. Eylemci, kadın güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı.

Aktivist grup İbiza kolektif üyesi olduğu öğrenilen protestocu olay sonrası yaptığı açıklamada, "Biz sadece Marine Le Pen'in diplomasisinin diktatörlerden memnun olduğu gerçeğini görünür kılmak ve onun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlü bir ortağı olduğunu hatırlatmak istedik. Çok hızlı oldu, hiç direnmedim ve güvenlik görevlisinin de bunu beklemediğini düşünüyorum. Kafam yere çarptı konuşurken, hala başım ağrıyor" ifadelerini kullandı.

Fransa'da Le Pen'i protesto eden eylemci yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da Le Pen'i protesto eden eylemci yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı - Son Dakika


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