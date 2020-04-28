Fransa'da ligler sona erdi!

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede Eylül ayından önce büyük spor organizasyonlarının düzenlenmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.



Edouard Philippe ayrıca futbolda tüm liglerde 2019/20 sezonun oynanmayacağını da duyurdu. Philippe, "Eylül'den önce büyük spor organizasyonları dönemeyecek. 2019-2020 sezonu futbol dahil tüm spor müsabakaları yapılamayacak." ifadelerini kullandı.



Daha önce Belçika ve Hollanda'da da 2019/20 sezonları iptal edilmişti.



Yeni sezon Ağustos'ta



İçinde bulunduğumuz sezonun mevcut haliyle sona erdirilmesinin ardından 2020-21 sezonunun Ağustos ayında başlaması bekleniyor.



Şampiyon Mayıs'ta belli olacak



Lig yöneticilerinin bu sezonla alakalı sıralamayı, şampiyonu, küme düşenleri ve lige yükselenleri Mayıs ayı içerisinde belirleyecekleri öne sürüldü.



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