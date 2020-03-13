Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 corona virüsü sebebiyle ertelendi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 corona virüsü sebebiyle ertelendi! - Son Dakika Spor

Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 corona virüsü sebebiyle ertelendi!

6 saat önce

Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alındı.

Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 corona virüsü sebebiyle ertelendi!, System.String[]

Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alındı.


Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), ülkede yayılan ve 61 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle aldığı tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 1. ve 2. liglerdeki maçların bugünden itibaren yeni bir duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.


Daha önce 1. ve 2. futbol liglerindeki maçların, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı.

Futbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:02 
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