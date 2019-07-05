Son Dakika Haberleri: Fransa'da lise bitirme sınav sorularının çalınması soruşturuluyor
Son Dakika Güncel Haber

Fransa'da lise bitirme sınav sorularının çalınması soruşturuluyor

1 saat önce

Paris Savcılığı, ülkede geçen hafta düzenlenen lise bitirme sınavlarında bazı okullarda sorulacak matematik sorularının çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Fransa'da lise bitirme sınav sorularının çalınması soruşturuluyor, System.String[]
Paris Savcılığı, ülkede geçen hafta düzenlenen lise bitirme sınavlarında bazı okullarda sorulacak matematik sorularının çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Paris Savcılığından yapılan açıklamada, başkent Paris ve çevresindeki birkaç okulda lise bitirme sınavlarında sorulacak matematik sınavlarının çalınmasına ilişkin soruşturma açıldığı bildirildi.
Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, olayla ilgili 2 lise öğrencisi, okul görevlisi ve eşi hakim karşısına çıkacak. Haberde, bu iki lise öğrencisinin okul görevlisinden bin 600 avro karşılığında matematik sorularını aldığından şüphelenildiği belirtildi.
Olayla ilgili Marsilya ve Paris'te toplam 21 kişi gözaltına alınmıştı.
Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, matematik sorularının sınavlardan önce mesaj yoluyla bazı öğrencilere sızdırıldığı ifade edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:21 Kaynak: AA
Paris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yurt dışına çıkan Hadise, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı Sokak ortasında duran boş tabutun sırrı çözüldü HAK-İŞ, toplu iş sözleşmesi teklifini Bakan Selçuk'a sundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:42:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da lise bitirme sınav sorularının çalınması soruşturuluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]