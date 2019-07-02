Son Dakika Haberleri: Fransa'da lise bitirme sınavı sorularının çalındığı iddiasıyla 13 öğrenci gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Haber

Fransa'da lise bitirme sınavı sorularının çalındığı iddiasıyla 13 öğrenci gözaltına alındı

18 dakika önce

Fransa’da lise bitirme sınavı olarak bilinen BAC’da soru çalma iddiasıyla ilgili 13 öğrenci gözaltına alındı.

Fransa'da lise bitirme sınavı sorularının çalındığı iddiasıyla 13 öğrenci gözaltına alındı, System.String[]
Fransa'da üniversiteye girişi etkileyen ve lise bitirme sınavı olarak bilinen Baccalaureat'da (BAC) soru çalma iddiasıyla ilgili 13 öğrenci gözaltına alındı. Sınava girdiği tespit edilen 13 kişiden altısının 18 yaşından küçük olduğu açıklandı.

Soruları sızdırmakla suçlanan 13 kişinin 10'u başkent Paris'in de yer aldığı Ile-de-France bölgesindeki kurumlardan, diğerleri ise Marsilya'daki lise öğrencileri.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:37 
Fransa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KARAMAN 'Neden eski sevgilimle çıkıyorsun' deyip, bıçakladı G20 Zirvesi'nde liderlerin konuşmasına müdahil olmaya çalışan Ivanka Trump, alay konusu oldu! Brexit yanlıları Avrupa Parlamentosu'nda çalınan marşa sırt döndü "Neden eski sevgilimle çıkıyorsun" diyerek lise öğrencisi kızı bıçaklamıştı, serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 18:56:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da lise bitirme sınavı sorularının çalındığı iddiasıyla 13 öğrenci gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]