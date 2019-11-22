Fransa'da lise öğrencilerine hipnoz ile İngilizce dersi

Fransa'da bir lise ilk kez hipnoz yöntemiyle İngilizce dersleri vermeye başladı. İlk başta öğretim kadrosu bu yöntemin etkili olacağından pek emin olmasa da kısa zamanda öğrencilerin sonuç almaya başladığı belirtiliyor.



Leap de Saubrigues adındaki 150 öğrencinin olduğu özel lise hipnoz tekniğiyle öğrencilerin özellikle İngilizce'deki telaffuzlarını geliştirmeyi amaçlıyor.