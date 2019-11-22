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Fransa'da lise öğrencilerine hipnoz ile İngilizce dersi
6 saat önce
Fransa'da bir lise ilk kez hipnoz yöntemiyle İngilizce dersleri vermeye başladı. İlk başta öğretim kadrosu bu yöntemin etkili olacağından pek emin olmasa da kısa zamanda öğrenciler sonuç almaya başladı.
Peki bu yöntem nasıl işliyor? Öğrenciler memnun mu?
Fransa'da bir lise ilk kez hipnoz yöntemiyle İngilizce dersleri vermeye başladı. İlk başta öğretim kadrosu bu yöntemin etkili olacağından pek emin olmasa da kısa zamanda öğrencilerin sonuç almaya başladığı belirtiliyor.
Leap de Saubrigues adındaki 150 öğrencinin olduğu özel lise hipnoz tekniğiyle öğrencilerin özellikle İngilizce'deki telaffuzlarını geliştirmeyi amaçlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:04
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