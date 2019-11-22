Son Dakika Haberleri: Fransa'da lise öğrencilerine hipnoz ile İngilizce dersi
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Fransa'da lise öğrencilerine hipnoz ile İngilizce dersi

6 saat önce

Fransa'da bir lise ilk kez hipnoz yöntemiyle İngilizce dersleri vermeye başladı. İlk başta öğretim kadrosu bu yöntemin etkili olacağından pek emin olmasa da kısa zamanda öğrenciler sonuç almaya başladı. Peki bu yöntem nasıl işliyor? Öğrenciler memnun mu?

Fransa'da lise öğrencilerine hipnoz ile İngilizce dersi, System.String[]

Fransa'da bir lise ilk kez hipnoz yöntemiyle İngilizce dersleri vermeye başladı. İlk başta öğretim kadrosu bu yöntemin etkili olacağından pek emin olmasa da kısa zamanda öğrencilerin sonuç almaya başladığı belirtiliyor.


Leap de Saubrigues adındaki 150 öğrencinin olduğu özel lise hipnoz tekniğiyle öğrencilerin özellikle İngilizce'deki telaffuzlarını geliştirmeyi amaçlıyor.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:04 
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