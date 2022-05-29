Fransa'da Liverpool-Real Madrid maçı öncesi yaşanan "kaos" ortamı gündem oldu - Son Dakika
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Fransa'da Liverpool-Real Madrid maçı öncesi yaşanan "kaos" ortamı gündem oldu

29.05.2022 18:11
Fransa'da Liverpool-Real Madrid maçı öncesi yaşanan "kaos" ortamı gündem oldu

Dün, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin düzenlendiği Paris'te maç öncesi yaşanan "kaos" ortamı, 2024 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak olan Fransa'nın bu organizasyonun üstesinden kalkıp kalkamayacağı hakkında soru işaretine yol açtı.

Dün, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin düzenlendiği Paris'te maç öncesi yaşanan "kaos" ortamı, 2024 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak olan Fransa'nın bu organizasyonun üstesinden kalkıp kalkamayacağı hakkında soru işaretine yol açtı.

Başkente yakın Stade de France'da dün düzenlenen maç öncesinde, stadın etrafındaki "kaos" ortamı yerel basının gündemine otururken, uluslararası basında da etkinliğin organizasyonunun "fiyasko" olduğu yorumu yankı buldu.

Organizasyon "yetersizliğinin" gözle görünür olduğu stadın etrafında, güvenlik güçleri ve stadın güvenlik personeli toplu şekilde stada girmeye çalışan kalabalık taraftarla başa çıkmakta zorluk çekti.

"İzdiham" sahnelerinin yaşandığı maç öncesinde taraftarlar, ezilme tehlikesi geçirdi.

Taraftar ve güvenlik güçleri arasında sinirler gerilirken, UEFA bünyesinde çalışan personel arada kalırken, bazı taraftarların hakaretlerinin hedefi oldu.

Polis, taraftarlara karşı zaman zaman biber gazı kullandı, bundan çocuk taraftarlar da etkilendi.

Bazı biletsiz taraftarlar, stadın etrafındaki çitleri tırmanarak güvenliği aşıp içeri girerken, bileti olan taraftarların bir kısmı ise maçın ilk yarısının sonlarına doğru stada girebildi.

Ciddi internet sorunlarının yaşandığı stadın etrafında çok sayıda hırsızlık olayları vuku buldu.

Maç için 6 bin 800 polis ve jandarma görevlendirilirken, yerel basındaki bilgilere göre 100'den fazla taraftar hafif yaralandı, onlarca kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, biletsiz veya sahte biletli binlerce İngiliz "taraftarın" stadın girişlerini zorladığını belirtti.

"Fransa, 2024 Yaz Olimpiyatları'nı ağırlamaya hazır mı" sorusu

Stadın etrafında yaşanan olaylar, "ciddi güvenlik zafiyeti oluştuğu" yorumlarını birlikte getirirken, 2024 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'nın, bu organizasyonun üstesinden kalkıp kalkamayacağı akıllarda soru işaretine yol açtı.

LCİ kanalına konuşan aşırı sağcı Marine Le Pen, dünkü görüntülere atfen "aşağılanmış hissettiğini" dile getirerek, tüm dünyanın Fransa'nın olayların sarpa sarmadığı büyük etkinlikler düzenleyemediğini gördüğünü vurguladı.

BFMTV'ye konuşan aşırı solcu Jean-Luc Melenchon ise maçta yaşanan olayları "endişe verici" olarak nitelendirerek, bunun Fransa'nın olimpiyatlar gibi etkinler için hazır olmadığının bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Fransa'da Liverpool-Real Madrid maçı öncesi yaşanan kaos ortamı gündem oldu
Fransa'da Liverpool-Real Madrid maçı öncesi yaşanan kaos ortamı gündem oldu

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Liverpool-Real Madrid maçı öncesi yaşanan 'kaos' ortamı gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da Liverpool-Real Madrid maçı öncesi yaşanan "kaos" ortamı gündem oldu - Son Dakika
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