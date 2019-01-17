Son Dakika Haberleri: Fransa'da Lyon Üniversitesinin Kampüsündeki Bir Binada Patlama Meydana Geldi.

Fransa'da Lyon Üniversitesinin Kampüsündeki Bir Binada Patlama Meydana Geldi.

1 saat önce

IHAAW123404-ASA/17-01-2019- Fransa'da Lyon Üniversitesinin kampüsündeki bir binada patlama meydana geldi.

Fransa'da Lyon Üniversitesinin Kampüsündeki Bir Binada Patlama Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW123404-ASA/17-01-2019

- Fransa'da Lyon Üniversitesinin kampüsündeki bir binada patlama meydana geldi. 17.01.2019 12: 34: 04 TSI
NNNN - LYON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:40 Kaynak: İHA

Fransa, Lyon, 3. Sayfa
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