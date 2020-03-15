Fransa'da Macron karşıtları 'Ermeni Soykırımı' anıtını tahrip etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da Macron karşıtları 'Ermeni Soykırımı' anıtını tahrip etti - Son Dakika Dünya

Fransa'da Macron karşıtları 'Ermeni Soykırımı' anıtını tahrip etti

24 dakika önce

Fransa’daki Ermeni Dernekleri Koordinasyon Komitesi, Lyon kentindeki Ermeni soykırımını anma anıtının üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar yazılarak, tahrip edilmesini kınadı.

Fransa'da Macron karşıtları 'Ermeni Soykırımı' anıtını tahrip etti, System.String[]

Fransa'daki Ermeni Dernekleri Koordinasyon Komitesi, Lyon kentindeki Ermeni soykırımını anma anıtının üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar yazılarak, tahrip edilmesini kınadı.


Yapılan açıklamada, anıtın üzerine sloganlar yazılarak tahrip edilmesinin "insanlık ve kurbanların anısı için büyük bir saldırı teşkil ettiği" ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı, Fransa, Lyon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:33 
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