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Fransa'da Macron karşıtları 'Ermeni Soykırımı' anıtını tahrip etti
24 dakika önce
Fransa’daki Ermeni Dernekleri Koordinasyon Komitesi, Lyon kentindeki Ermeni soykırımını anma anıtının üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar yazılarak, tahrip edilmesini kınadı.
Fransa'daki Ermeni Dernekleri Koordinasyon Komitesi, Lyon kentindeki Ermeni soykırımını anma anıtının üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar yazılarak, tahrip edilmesini kınadı.
Yapılan açıklamada, anıtın üzerine sloganlar yazılarak tahrip edilmesinin "insanlık ve kurbanların anısı için büyük bir saldırı teşkil ettiği" ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:33
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