Fransa'da Macron'un bulunduğu tarım fuarında

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet'nin tarım fuarında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek istemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Macron Paris'te her yıl düzenlenen tarım fuarına katıldı.
Drouet'nin yanındaki bir grup sarı yelekliyle görüşmek istediği Macron'a doğru yönelmesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Sarı yelekliler Macron karşıtı slogan attı.
Güvenlik güçlerinin hızlı şekilde müdahale etmesinin ardından Drouet ve diğer sarı yelekliler fuar alanının dışına çıkartıldı.
Drouet'nin ayrıca izinsiz eylem yaptığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
BFMTV kanalı, Drouet'nin fuar alanın dışına çıkarıldıktan sonra gözaltına alındığını yazdı.
Paris Valiliği, fuar alanın içinde ve çevresinde eylem yapılmasını yasakladı.