Fransa'da Macron'un partisi başörtülü kadın adayını baskılar üzerine listeden çıkarıyor - Son Dakika

Fransa'da Macron'un partisi başörtülü kadın adayını baskılar üzerine listeden çıkarıyor

13.05.2021 03:47
Fransa'da Macron'un partisi başörtülü kadın adayını baskılar üzerine listeden çıkarıyor, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) partisi 20-27 Haziran'da yapılacak bölgesel seçimin afişine koyduğu başörtülü adayı Sara Zemmahi'yi baskılar üzerine listeden çıkarıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) partisi 20-27 Haziran'da yapılacak bölgesel seçimin afişine koyduğu başörtülü adayı Sara Zemmahi'yi baskılar üzerine listeden çıkarıyor.

Ülkenin güneybatısındaki Montpellier'e bağlı bir kantondaki bölgesel seçim kampanyasında Macron'un partisi LREM'in yedek adaylarından Zemmahi'nin başörtülü seçim afişi ülkede tartışma konusu oldu.

Muhalefet lideri Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) iki numaralı ismi Jordan Bardella'nın, Twitter'dan Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa'yı etiketleyerek söz konusu seçim afişini "Bölücülükle böyle mi savaşıyorsunuz?" ifadelerini kullanarak paylaşması üzerine, Zemmahi'nin başörtüsü LREM'i ikiye böldü.

İktidar partisinin "çizgisi" başörtüsüne takıldı

Parti Genel Sekreteri Stanislas Guerini'nin "LREM çizgisini temsil etmediği", "Bu kadın LREM adayı olmayacak" ifadelerinden sonra partiden yapılan açıklamada da "LREM'in laik Fransa ilkesine bağlı olduğu ve dini sembollerin açıkça seçim kampanyası belgelerinde kullanılamayacağı" savunularak Zemmahi'nin desteklenmeyeceği ve adaylık listesinden çıkarılacağı belirtildi.

Bakan Schiappa ise iktidar çoğunluğunun Le Pen'in partisinden öğrenecek şeyi olmadığını söyleyerek, Fransa yasalarına göre bir kadının kamusal alanda başörtü takmasına engel bulunmadığını belirtti.

Schiappa, politik seçimlerde ise kişilerin dinsel simgeler taşımamasının partilerinin çizgisine daha uygun olacağını savundu.

LREM Milletvekili Caroline Janvier, "Aşırı sağın oylarının peşine düşmek, yalnızca fikirlerinin tatminine neden olur. Onursuzluk bu. Yeter artık." diyerek başörtülü kadın adaya yapılanlara sert tepki gösterdi.

Ayrımcılık uyarısı

LREM'in Zemmahi ile aynı bölgedeki delegelerinden, hukuk komisyonu üyesi Naima Moutchou da Zemmahi'nin adaylığının başörtüsü nedeniyle çekilmesinin ayrımcılık olacağı uyarısında bulundu.

Moutchou, Fransa yasalarının dini inançları ve bir seçim kampanyası sırasında bunları sergileme özgürlüğünü koruma altına aldığını belirterek kararın seçmene bırakılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet sözcüsü Gabriel Attal, başörtülü birinin aday olmasının yasalara aykırı olmayacağını kaydetti.

Attal, partisinin "tarafsızlık çerçevesi" gerekçesiyle başörtülü bir adayı seçim kampanyasında kullanmayı tercih etmediğini ileri sürdü.

Bütün tartışmalara rağmen Macron'un partisinin Zemmahi'yi tepkiler üzerine adaylıktan çıkaracağı ve desteklenmeyeceği ifade ediliyor.

Başörtülü seçim afişi Fransa yasalarına aykırı değil

Fransız yasaları seçim kampanyalarında afişlerde başörtülü fotoğrafları, diğer dini sembollerin giyilmesini, takılmasını ya da bulundurulmasını yasaklamıyor.

Ancak 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Macron'un aşırı sağın desteğini çekmek için seçim kampanyalarında başörtülü adaylardan kaçındığı ifade ediliyor.

Fransa yönetiminin tepki çeken tasarısı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim 2020'de "İslamcı ayrılıkçı" olarak açıkladığı ve gelen tepkiler üzerine ismini "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirdiği yasa tasarısı, 16 Şubat'ta Ulusal Mecliste, 13 Nisan'da ise yasaklar genişletilerek Senatoda kabul edilmişti.

Şubat, Mart ve Nisan aylarında Fransa Ulusal Meclisi ve Senatosu tarafından kabul edilen ve Ulusal Mecliste ikinci kez oylanacak olan tasarı ülkedeki Müslümanların yaşantıları ve giyimlerine müdahaleyi beraberinde getirdi.

Senatoda yeni maddeler eklenen tasarı, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin, 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmasını, havuzlarda tesettür mayo giyilmesini ve resmi spor müsabakalarında başörtüsü kullanılmasını yasaklıyor.

Tasarı açıklandığından bu yana, ülkede cami ve mescitlere yönelik saldırılar artış gösterdi. Bazı camiler kundaklanırken, bazılarının duvarlarına İslamofobik yazılar yazıldı.

Yasa tasarısı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, baş örtüsü, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Macron'un partisi başörtülü kadın adayını baskılar üzerine listeden çıkarıyor - Son Dakika


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