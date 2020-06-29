Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı - Son Dakika

Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı

Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunun kaybedeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) oldu.

Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunun kaybedeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) oldu.

Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı

Ülkede 22 Mart'ta yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen yerel seçimlerin ikinci tur oylaması sona erdi. İkinci turda 16,5 milyon seçmen yaklaşık 5 bin belediyenin yöneticilerini belirledi. İlk ve ikinci turda toplamda 34 bin 967 belediye başkanı ve yardımcıları seçildi.

Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı tarihi rekorla yüzde 60 olarak açıklandı. Bu oran 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 37,87 olarak gerçekleşmişti.

Sandık çıkış anketlerine göre seçimin ikinci turunda, ilk turda olduğu gibi LREM ülkedeki büyük şehirleri kaybetti. Yeşiller Partisi (EELV) Lyon, Bordeaux, Strazburg, Poitiers, Besançon ve Marsilya'da seçimi kazandı.

Başbakan Edouard Philippe, Le Havre'da girdiği yarışta yüzde 58,83 ile seçimi kazandı.

Paris'te Sosyalist Partinin (PS) adayı mevcut Belediye Başkanı Anne Hidalgo, oyların yüzde 48,7'sini alarak yeniden belediye başkanı seçildi. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Rachida Dati, yüzde 33,8 ile ikinci sırada ve LREM'in adayı eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn yüzde 13,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Perpignan'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in liderlik yaptığı Ulusal Birlik Partisinin (RN) adayı Louis Aliot, yüzde 52 oy alarak belediye başkanı seçildi.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 00:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı - Son Dakika

Son Dakika

00:23 Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir 00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
00:23
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
00:06
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
00:01
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
23:50
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
23:25
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
23:22
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
23:14
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:09
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
23:02
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 00:59:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]