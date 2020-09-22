Fransa'da Macron'un partisinde yaprak dökümü - Son Dakika

Fransa'da Macron'un partisinde yaprak dökümü

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin (LREM) ikinci adamı konumundaki Pierre Person'dan sonra parti sözcüsü de görevini bıraktı.

Fransa'da Macron'un partisinde yaprak dökümü, System.String[]

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin (LREM) ikinci adamı konumundaki Pierre Person'dan sonra parti sözcüsü de görevini bıraktı.

Person'ın, 20 Eylül Pazar günü, "parti yönetiminin yeni fikirler üretmediği" gerekçesiyle genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa kararının ardından diğer parti üyelerine yaptığı istifa çağrısı karşılık buldu.

LREM'in dün akşam düzenlenen yönetim toplantısı, parti yöneticileri arasında tartışmalara sahne oldu.

Partinin Genel Delegesi Stanislas Guerini'nin, partinin Yönetim Bürosu (BurEx) üyelerinin yenilenmesinin ertelenmesi talebine karşı çıkan LREM Sözcüsü Aurore Berge, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Berge, istifasının ardından açıklama yapmadı.

Person, partideki görevlerinden istifa etse de LREM bünyesinde parlamentodaki görevini sürdüreceğini ve yeniden aktivist olmayı seçtiğini bildirmişti.

Fransa medyasında, Person'un parti içinde taban oluşturarak genel başkanlık koltuğuna aday olmak için çalışacağı değerlendirmeleri yapılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Macron'un partisinde yaprak dökümü - Son Dakika

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