Fransa'da gözaltındaki kişinin ölümünden sorumlu polislerin hapis cezası tecil edildi - Son Dakika
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Fransa'da gözaltındaki kişinin ölümünden sorumlu polislerin hapis cezası tecil edildi

20.09.2022 16:28
Fransa'da gözaltındaki kişinin ölümünden sorumlu polislerin hapis cezası tecil edildi

Fransa'da mahkeme, 2015'te gözaltına alınarak elleri arkadan kelepçeli ve karnı üstünde dakikalarca yerde bekletilen Amadou Koume'nin ölümünde sorumluluğu olan polislere tecilli 15 ay hapis cezası vermekle yetindi.

Fransa'da mahkeme, 2015'te gözaltına alınarak elleri arkadan kelepçeli ve karnı üstünde dakikalarca yerde bekletilen Amadou Koume'nin ölümünde sorumluluğu olan polislere tecilli 15 ay hapis cezası vermekle yetindi.

Le Figaro'nun haberine göre Paris Ceza Mahkemesi, bir barda gözaltı sırasında Koume'nin ellerini kelepçeleyen Sebastien P, eline ve beline diziyle basan Anthony B. ile Didier M'yi meşru müdahale sayılsa da kontrolsüz davrandıkları gerekçesiyle suçlu buldu.

Mahkeme, üç polis memuruna kasıt olmadan adam öldürmekten tecilli 15'er ay hapis cezası verdi.

Koume'nin avukatı ve ailesi mahkemenin kararına tepki gösterdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir barda Amadou Koume, polislerce gözaltına alınmış, elleri arkadan kelepçelenerek karın üstü dakikalarca yerde tutulmuştu.

Bir polis memurunun da diziyle, kol ve beline bastığı Koume, yaşamını yitirmişti. Koume'nin ölümü polis aracıyla karakola getirildikten sonra fark edilmişti.

Koume'nin ailesinin açtığı ilk dava takipsizlikle sonuçlansa da açılan ikinci dava Paris Ceza Mahkemesinde bugün karara bağlandı.

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Kaynak: AA

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da gözaltındaki kişinin ölümünden sorumlu polislerin hapis cezası tecil edildi - Son Dakika

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