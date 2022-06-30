Abdeslam, Fransa'da "gerçek müebbet" cezası olarak da adlandırılan "ağırlaştırılmış hapis cezasına" çarptırıldı. Ülke tarihinde bu cezaya daha önce yalnızca 4 kişi çarptırılmıştı. Fransa'da bu cezaya çarptırılan kişinin, hayat boyu hapisten çıkması nerdeyse imkansız hale geliyor.

Kaynak: AA

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'da mahkeme 2015'te Paris'teki terör saldırıları davasında kararını verdi - Son Dakika

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