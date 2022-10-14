Fransa'da mahkeme bir rafinerideki "zoraki çalıştırma" prosedürüne yapılan itirazı reddetti - Son Dakika
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Fransa'da mahkeme bir rafinerideki "zoraki çalıştırma" prosedürüne yapılan itirazı reddetti

14.10.2022 13:11
Fransa'da mahkeme bir rafinerideki "zoraki çalıştırma" prosedürüne yapılan itirazı reddetti

Fransa'da mahkeme, ülkenin en büyük işçi konfederasyonu CGT'nin "hükümetin bir rafinerideki greve gidenleri zoraki çalıştırma prosedürünün iptal edilmesi talebini" reddetti.

Fransa'da mahkeme, ülkenin en büyük işçi konfederasyonu CGT'nin "hükümetin bir rafinerideki greve gidenleri zoraki çalıştırma prosedürünün iptal edilmesi talebini" reddetti.

Fransız basınındaki habere göre, CGT, Esso-ExxonMobil şirketine ait "Port-Jerome-Gravenchon rafinerisinde hükümetin greve rağmen belirli akaryakıt işçileri için başlattığı "zoraki çalıştırma" prosedürünün askıya alınması için mahkemeye başvurdu.

Rouen İdari Mahkemesi, grevin neden olduğu tedarik süresindeki sorunlar göz önünde alındığında, kamu düzenini bozma riskini önlemek adına grevdeki kalifiye akaryakıt işçilerinin bireysel olarak prosedüre tabi olmaları gerektiğine hükmederek, sendikanın talebini reddetti.

Hükümetin "zoraki çalıştırma" prosedürü kapsamında, kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda, çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçilere ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro para cezası uygulanabilir.

Fransa'da akaryakıt krizi

Ülkenin en büyük işçi sendikasının çağrısıyla Fransa'da rafineri çalışanları maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle greve gitmişti.

Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı baş göstermişti.

Hükümetin talimatıyla bu hafta Esso-ExxonMobil'in Port-Jerome-Gravenchon rafinerisinde, belirli işçileri kapsayan "zoraki çalıştırma" prosedürü başlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Genel Emek Konfederasyonu, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da mahkeme bir rafinerideki 'zoraki çalıştırma' prosedürüne yapılan itirazı reddetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da mahkeme bir rafinerideki "zoraki çalıştırma" prosedürüne yapılan itirazı reddetti - Son Dakika
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