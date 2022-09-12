Fransa'da mahkeme, Erol Aksoy davasında TMSF'yi haklı buldu - Son Dakika
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Fransa'da mahkeme, Erol Aksoy davasında TMSF'yi haklı buldu

12.09.2022 12:49

Fransa'da mahkeme, firari Erol Aksoy hakkında Türkiye'de alınan 2 yargı kararının Fransa'da da geçerli olduğuna hükmetti.

Fransa'da mahkeme, firari Erol Aksoy hakkında Türkiye'de alınan 2 yargı kararının Fransa'da da geçerli olduğuna hükmetti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Fransa'daki 2 dairesine Türkiye'deki mahkeme kararı nedeniyle tedbir konulan Show TV'nin kurucularından Aksoy'a karşı Paris'te açtığı 2 davayı da kazandı.

TMSF'nin Fransa'daki avukatlarından Stephanie Dalet Venot, AA muhabirine yargı kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dalet Venot, birinci derece mahkeme olan Paris Adli Mahkemesi'nin 6 Eylül'de Aksoy'a ilişkin İstanbul'da 2 farklı ticaret mahkemesinde açılan davalara ilişkin tenfiz kararı verdiğini aktardı.

Türkiye'de söz konusu 2 kararın böylelikle Fransa'da da geçerli olduğunu anlatan Dalet Venot, Paris Adli Mahkemesi hakiminin Türkiye'de Aksoy hakkındaki 2 yargı kararının Uluslararası Fransız Kamu Düzeni'ne uygun olduğu kanaatine vardığını belirtti.

Dalet Venot, Aksoy'un Fransız mahkemesinin kararlarını temyize taşıdığını anımsattı.

Öte yandan Fransız mahkemesinin kararı, Aksoy'un Türkiye'de yargı bağımsızlığı olmadığını iddia etmesine rağmen mahkemeyi ikna edemediğini ortaya koydu. Kararda, Aksoy'un Türk mahkemelerinin taraf tuttuğu ve gerekçesiz karar aldığı iddiasında bulunmasına rağmen Türkiye'de lehindeki kararları ise Fransız mahkemesine delil olarak sunmaya çalışmasının tezatlık oluşturduğuna işaret edildi. Paris mahkemesi kararında da Aksoy'un iddiasının aksine, Türk mahkemeleri tarafından alınan 2 kararda da gerekçe bulunduğuna değinildi.

TMSF'nin New York'ta Erol Aksoy aleyhine açtığı davada da mahkeme, paranın kaynağı konusunda çelişkili açıklamalar yaptığı için Erol Aksoy ve kızının güvenilir tanık olmadığına karar vermişti.

Aksoy'un 2001 krizinde 1 milyar dolarlık vurgunu

AA'nın ulaştığı TMSF açıklamasında da Paris mahkemesinin bu kararlarının, TMSF'nin Erol Aksoy'un Türkiye'den kaçırdığı malvarlıklarının tespiti ve geri kazandırılması çalışmaları açısından kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 2001 ekonomik krizine yol açan bankalardan İktisat Bankası'nın içi boşaltıldığı için faaliyetlerine devam edemeyip TMSF'ye devredildiği, yine de mağdur olan müşterilerin paralarının TMSF tarafından geri ödendiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi :

"Mudilerin bankaya emanet ettiği paraları usulsüz işlemlerle zimmetine geçirdiği mahkeme tarafından tespit edilen Erol Aksoy, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar Yargıtay tarafından onanıp cezası kesinleşince, Erol Aksoy da Cem Uzan gibi firar etti. TMSF ile 2006 yılında imzaladığı protokolde Erol Aksoy 1 milyar dolar borcu olduğunu kabul etmiş, fakat imzaladığı protokolün şartlarını yerine getirmediği için temerrüde düşmüştü. TMSF, Erol Aksoy'un mal varlıklarını satarak, eski bankacının sebep olduğu kamu zararını karşılamaya çalışıyor. Ayrıca Erol Aksoy hakkında açılan iflas davası da devam ediyor"

Öte yandan, Aksoy'un, Paris'teki 2 dairesi ile Lüksemburg'daki şirketine yönelik TMSF'nin aldırdığı ihtiyati tedbir kararı sürüyor.

TMSF, Aksoy'un yurt dışına kaçırdığı paralarla kızı Eda Aksoy'a New York'ta bir apartman dairesi satın aldığını tespit etmesi üzerine ABD'de açtığı davayı 2021'de kazanmıştı.

Daire, mahkeme emriyle 1 milyon 751 bin dolara satılmış ve TMSF hesaplarına aktarılmıştı.

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Kaynak: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Erol Aksoy, Fransa, Güncel, Son Dakika

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