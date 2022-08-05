Fransa'da mahkeme imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı - Son Dakika
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Fransa'da mahkeme imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı

05.08.2022 17:31
Fransa'da mahkeme imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı

Fransa'da mahkeme, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'nin İmam Hassan İquioussen'in sınır dışı edilmesine yönelik kararını askıya aldı.

Fransa'da mahkeme, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'nin İmam Hassan İquioussen'in sınır dışı edilmesine yönelik kararını askıya aldı.

İquioussen'in avukatı Lucie Simon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Paris İdari Mahkemesinin İquioussen'in Fransa'dan Fas'a sınır dışı edilmesi kararını askıya aldığını duyurdu.

Simon, mahkemenin İquioussen'in sınır dışı edilme kararının imamın "özel ve aile hayatını orantısız şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle askıya aldığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Darmanin'in İdari Mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştay'a başvuracağı aktarıldı.

Darmanin, 28 Temmuz'da sağcı Lepoint dergisinin "İhvancı imam sınır dışı edilmekle tehdit edildi" başlıklı haberini Twitter hesabından "Bu vaiz, yıllardır Fransa'nın değerlerine karşı, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkelerimize aykırı nefret söylemi sergiledi. Fransız topraklarından gönderilecek." ifadesiyle paylaşmıştı.

Ülkedeki Müslüman toplum, İquioussen'in Fransa'da eğitici vaazlar verdiğini, gençler arasında çok sevildiğini ve takip edildiğini aktararak tepki göstermişti.

İnsan hakları savunucuları, Bakan Darmanin'in mahkeme kararı olmadan imamı sınır dışı etme kararını yasa dışı olarak yorumlamıştı.

YORUMLAR
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AİHM, Fransa'daki imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya almayı reddetti AİHM, Fransa'daki imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya almayı reddetti
Kaynak: AA

Gerald Darmanin, Süleyman Soylu, Twitter, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da mahkeme imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı - Son Dakika

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