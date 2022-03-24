Fransa'da mahkeme, valiliğin El Faruk Camisini kapatma kararını iptal etti - Son Dakika
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Fransa'da mahkeme, valiliğin El Faruk Camisini kapatma kararını iptal etti

24.03.2022 02:06
Fransa'da mahkeme, valiliğin El Faruk Camisini kapatma kararını iptal etti

Fransa'da, valiliğin El Faruk Camisinin "radikal İslam'ı" savunduğu iddiasıyla kapatılması yönünde aldığı karar mahkeme tarafından iptal edildi.

Fransa'da, valiliğin El Faruk Camisinin "radikal İslam'ı" savunduğu iddiasıyla kapatılması yönünde aldığı karar mahkeme tarafından iptal edildi.

El Faruk Camisinin derneği Pessac Müslümanlar Birliğinin avukatı Sefen Guez Guez, yaptığı açıklamada, Bordeaux İdari Mahkemesinin Gironde Valiliğinin 14 Mart'ta aldığı camiyi 6 aylığına kapatma karanını iptal ettiğini belirtti.

Mahkemenin bu kararının son yıllarda camilerin "haksız" şekilde kapatılmasına karşı bir adım olduğunu ifade eden Guez Guez, mahkemenin caminin kapatılması kararına karşı yoğun şekilde seferber olmasını dikkate aldığı değerlendirmesinde bulundu.

Guez Guez, Müslümanların ramazan ayı öncesinde camide bir araya gelebileceğini vurguladı.

Gironde Valiliği, 14 Mart'ta Pessac'daki El Faruk Camisi'nin, "radikal İslam'ı" savunduğu ve "selefi" ideolojisini yaydığı gerekçesiyle 6 aylığına kapatma kararı almıştı.

Camide, Fransız yasalarına uyulmaması çağrısı yapıldığı, terör saldırılarının meşrulaştırıldığı, şehadetin teşvik edildiği vaazların verildiği ve İsrail'e karşı nefret içeren mesajların da paylaşıldığı iddia edilmişti.

Bunun üzerinde Pessac Müslümanlar Birliği, avukatı aracılığıyla camiyi kapatma karara ilişkin Bordeaux İdari Mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Fransa yönetimi, Ağustos 2021'de kabul ettiği "ayrılıkçılıkla mücadele" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği ve onları ötekileştirdiği gerekçesiyle insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştiriliyor.

Ülkede 2 Mart'ta yayımlanan bir raporda, Şubat 2018'den Ocak 2022'ye kadar 25 bine yakın cami, okul, dernek ve iş yerinin kontrol edildiği, aynı dönemde 20'den fazlası cami olmak üzere bu kuruluşların 718'inin kapatıldığı belirtilmişti.

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Bordeaux, 14 Mart, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da mahkeme, valiliğin El Faruk Camisini kapatma kararını iptal etti - Son Dakika


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