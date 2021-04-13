Fransa'da mahkemenin, Müslüman okul inşasını engellemek isteyen belediyeye müdahalesi tartışmaya yol açtı - Son Dakika

Fransa'nın güneydoğusundaki Albertville kentinde, Fransa İslam Toplumu Milli Görüş'ün inşa etmek istediği okul tartışmalara neden oldu.

Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde Milli Görüş'ün 400 öğrenci kapasiteli bir okulun inşaatı için 2019 aldığı izin, Albertville Belediyesince iptal edildi.

Milli Görüş'ün Grenoble İdari Mahkemesinde iptal kararına yaptığı itiraz haklı bulundu. Mahkeme 6 Nisan'da iptal kararını bozarak, inşaata yeniden izin verilmesi için belediyeye 2 ay süre tanıdı.

Belediye Başkanı Frédéric Burnier-Framboret, mahkemenin kararıyla yabancı güçlerle ilişkili okulun inşaatına izin vermeye zorlandığını iddia ederken, Bölge Valisi Laurent Wauquiez, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a mektup yazarak okulun inşaatını yasaklamasını talep etti.

Mektubunda, parlamentoda görüşülen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler " adlı yasa tasarısına atıfta bulunarak, Macron'dan "ülkesi için kılavuz olarak belirlediği prensipleri uygulamasını" isteyen Wauquiez, okulun Cumhuriyete ait olmayan değerleri yücelteceğini ileri sürdü.

Hükümet de söz konusu yasa tasarısına "valilerin, dış güçlerin desteklediği özel okulların açılmasını engelleme yetkisi" veren bir madde eklendiğini duyurdu.

Milli Görüş okulun "İslamcı" ve "Türk" okulu iddialarını reddetti

Fransa İslam Toplumu Milli Görüş Bakanı Fatih Sarıkır da bugün bir televizyon programına katılarak, okulun devletten destek almayan dini bir özel okul olacağını kaydetti

"Okul ne İslamcı ne de Türk olacak, Fransa'nın her yerinde bulunan, çoğunluğu Katolik ya da Yahudi olan çok sayıda devlet desteksiz özel okul gibi bir okul olacak." diyen Sarıkır, ülkenin birçok yerinde özel okulları bulunduğunu, bu okulların her yıl denetlendiğini vurguladı.

Sarıkır, Fransa Milli Eğitim müfredatını sıkı bir şekilde takip ettiklerini, hatta bazı okullarda Türkçe bile öğretilmediğini aktararak, "Ortalama 28 saat dersin, 2 ya da 3 saati dini eğitim, onlar da seçmeli ders." ifadelerini kullandı.

Zaten bir okul açmak istediklerinde bölgenin cumhuriyet savcısı, valisi, eğitim birimi ile kentin belediye başkanının onayı gerektiğinin altını çizen Sarıkır, yasaya eklenen maddeden çekinmediklerini, "Bu maddeyle sorunumuz yok. Çünkü yabancı bir devlet temsil etmiyoruz." açıklamasını yaptı.