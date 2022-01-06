Üye Girişi
Fransa'da Meclis Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısını onayladı - Son Dakika

Fransa'da Meclis Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısını onayladı

06.01.2022 13:16
Fransa'da Meclis Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısını onayladı

Fransa'da tartışmalara neden olan Kovid-19 aşı kartına ilişkin yasa tasarısı, ilk oylamada kabul edildi.

Fransa'da tartışmalara neden olan Kovid-19 aşı kartına ilişkin yasa tasarısı, ilk oylamada kabul edildi.

Ulusal Mecliste yapılan oylamada tasarı 93'e karşı 214 "evet" oyuyla onaylandı. 27 milletvekili ise çekimser kaldı.

Gelecek haftanın başında Senatoda oylandıktan sonra tekrar Meclise gelecek olan tasarının bir kez daha onaylandıktan sonra yasalaşması bekleniyor.

Kovid-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştürecek yeni düzenlemeye göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak. Aşı kartının geçerli olabilmesi için hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü dozun yaptırılması gerekecek.

Bu tasarıya ilişkin görüşmeler iki kez durdurulmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kovid-19 aşısını yaptırmayanlara ilişkin açıklaması, Meclis'te tartışmalara neden olmuştu.

Macron, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, aşılı olmayanlar üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kurduklarını belirtmişti.

Yetişkinlerin yüzde 90'dan fazlasının aşılandığı bilgisini paylaşan Macron, "(Kovid-19) Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Hükümet, tasarının 15 Ocak'a kadar yasalaşmasını hedefliyor.

YORUMLAR
500

Yasa Tasarısı, Tiyatro, Fransa, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Meclis Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısını onayladı - Son Dakika


Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu         
13:04
TURKOVAC aşısı yaptıran Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu TURKOVAC aşısı yaptıran Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu         
13:03
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21

Son Dakika Haberleri
13:15 Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!
13:04 Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar
13:04 İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu
13:02 TURKOVAC aşısı yaptıran Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu
13:01 TMO'dan ekmek zammına karşı hamle: 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 fiyatıyla satacak
12:55 Elektriğe yapılan zamlar yargıya taşındı! CHP, Danıştay'a başvuru yaptı!
12:54 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Kazakistan'daki olayları görüştü
12:50 Ekrem İmamoğlu: Sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp vaktimizi boşa harcamayız
12:45 Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi'den korkutan açıklama: İzmir beşinci pikini yaşıyor
12:25 THY Başkanı İlker Aycı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı iddiası!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 13:24:51. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Meclis Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısını onayladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement