Fransa'da meslektaşları ölen doktorlar isyanda - Son Dakika
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Fransa'da meslektaşları ölen doktorlar isyanda

6 saat önce

Fransa'da korona virüsünden hayatını kaybeden doktorların sayısının 5'e yükselmesi doktorları isyan ettirdi.

Fransa'da meslektaşları ölen doktorlar isyanda, System.String[]

Fransa'da korona virüsünden hayatını kaybeden doktorların sayısının 5'e yükselmesi doktorları isyan ettirdi. Virüs nedeniyle riskli ve yoğun çalışma temposunda olan sağlık çalışanları "Kendimizi kurban edecek kadar fedakar olamayız" diyerek hükümetten durum hakkında daha net bilgi istedi.


Fransa'da korona virüsü ile mücadelesini sürdürürken en riskli ve yoğun çalışmayı sunan sağlık çalışanları isyana başladı. Ülkede 5 doktorun virüs sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine sağlık çalışanları hükümete tepki gösterdi. "Kendimizi kurban edecek kadar fedakar olamayız" diyen sağlık çalışanları hükümetten hasta olan personel sayısı ve virüsün riskleri ile ilgili saydam bilgi istedi. Hasta personellere "mesleki hasta" statüsü verilmesini ve bu statüye dayalı özel sosyal hakların tanınmasını talep eden sağlık çalışanları hükümetin yeterince bilgilendirme yapmadığını dile getirdi.


Öte yandan Fransa'da korona nedeniyle son bir haftada 60, 68 ve 70 yaşlarında üç aile hekimi, 68 yaşında bir acil doktoru ve 66 yaşında bir jinekolog doktor hayatını kaybetti. - PARİS

Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:57 Kaynak: İHA

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