- Fransa'da mezarlıklar dolmaya başladı - Son Dakika

- Fransa'da mezarlıklar dolmaya başladı
6 saat önce
- Fransa'da mezarlıklar dolmaya başladı Fransa'da mezarlıklar dolmaya başladı.
- Fransa'da mezarlıklar dolmaya başladı
PARİS - Fransa'da mezarlıklar dolmaya başladı.
Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının 19'uncu gününde son verilere göre 7 bin 560 kişi hayatını kaybederken, mezarlıklarda doluluk oranı arttı. Lille kentindeki Müslüman mezarlığında da doluluk yaşandığı ve yeni açılan mezarlar olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:54 Kaynak: İHA
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