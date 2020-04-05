- Fransa'da mezarlıklar dolmaya başladı - Son Dakika

- Fransa'da mezarlıklar dolmaya başladı

PARİS - Fransa'da mezarlıklar dolmaya başladı.

Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının 19'uncu gününde son verilere göre 7 bin 560 kişi hayatını kaybederken, mezarlıklarda doluluk oranı arttı. Lille kentindeki Müslüman mezarlığında da doluluk yaşandığı ve yeni açılan mezarlar olduğu görüldü.