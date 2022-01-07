Fransa'da milletvekili ve aktivistlerden "solda ittifak" için açlık grevi - Son Dakika

Fransa'da sol partili milletvekili Pierre Larrouturou'nun da aralarında bulunduğu 12 aktivist, cumhurbaşkanı seçimine aylar kala solcu adaylar arasında ittifak sağlanması ve seçime tek adayla gidilmesi hedefiyle açlık grevi başlattı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Larrouturou ve beraberindeki iklim aktivisti 11 kişi, sol kanattan çok sayıda ismin adaylığını açıkladığı cumhurbaşkanı seçimine tek adayla gidilmesi için ön seçim yapılmasını talep ediyor.

Aktivistler, sadece sol ve çevreci adayların iklim meselelerinin aciliyetinin farkında olduğunu ve çözüm ürettiğini, bölünmelerinin, solun galibiyetini imkansız kıldığını ifade etti.

Fransa'nın Nisan 2022'deki cumhurbaşkanı seçiminin insanlığın kaderi için de önemli olduğunu vurgulayan aktivistler, sol içerisindeki bölünmenin birçok seçmenin cesaretini kırdığını, buna rağmen 15 Şubat'tan önce yapılacak bir ön seçimin bunu değiştirebileceğini kaydetti.

Ülkede cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan sol isimlerden Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, ön seçim için "makul" yorumu yaparken diğer adaylar Yannick Jadot, Jean-Luc Melenchon, Fabien Roussel ve Arnauld Montebourg bu teklife karşı çıkıyor.