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Fransa'da Monaco-PSG maçı ertelendi

6 saat önce

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco ile Paris Saint-Germain (PSG) arasında oynanması planlanan karşılaşma, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

Fransa'da Monaco-PSG maçı ertelendi, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco ile Paris Saint-Germain (PSG) arasında oynanması planlanan karşılaşma, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.


Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu, Ligue 1'in 15. haftasında bugün TSİ 23.00'te Monako'da yapılması gereken Monaco-PSG maçının olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendiğini duyurdu.


Karşılaşmanın oynanacağı tarihin, LFP Müsabaka Kurulu tarafından daha sonra belirleneceği belirtildi.

Futbol, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:23 
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