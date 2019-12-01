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Fransa'da Monaco-PSG maçı ertelendi
6 saat önce
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco ile Paris Saint-Germain (PSG) arasında oynanması planlanan karşılaşma, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco ile Paris Saint-Germain (PSG) arasında oynanması planlanan karşılaşma, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu, Ligue 1'in 15. haftasında bugün TSİ 23.00'te Monako'da yapılması gereken Monaco-PSG maçının olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendiğini duyurdu.
Karşılaşmanın oynanacağı tarihin, LFP Müsabaka Kurulu tarafından daha sonra belirleneceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:23
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