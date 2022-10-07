Fransa'da muhalefetten hükümetin tasarruf planına "Üçüncü dünya ülkesi olduk" tepkisi - Son Dakika
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Fransa'da muhalefetten hükümetin tasarruf planına "Üçüncü dünya ülkesi olduk" tepkisi

07.10.2022 12:27
Fransa'da muhalefetten hükümetin tasarruf planına "Üçüncü dünya ülkesi olduk" tepkisi

Fransa'da, hükümetin, iki yıl içinde ülkenin enerji tüketimini yüzde 10 azaltmayı hedefleyen enerji tasarruf planı, muhalefet kanadından büyük tepki gördü.

Fransa'da, hükümetin, iki yıl içinde ülkenin enerji tüketimini yüzde 10 azaltmayı hedefleyen enerji tasarruf planı, muhalefet kanadından büyük tepki gördü.

Rusya'nın, Avrupa'ya gaz arzını kesmesiyle enerji krizi yaşayan Fransa'da hükümetin, enerji tasarrufu ve iklimle mücadele için 15 ana maddelik tasarruf planını muhalefet, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'yı üçüncü dünya ülkesi konumuna düşürdüğü" şeklinde değerlendirdi.

Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, "Hükümetin 'itidal' diye sunduğu plan, Emmanuel Macron'un Fransa'yı yağmalamasının sonucundan başka bir şey değildir. Kendisini ilerici olarak tanıtan kişi bir şey başardı, o da bizi üçüncü dünya ülkesi yapmak." ifadelerini kullandı.

Hükümete enerji krizini tam algılayamadığı eleştirisi

Merkez sağ "Cumhuriyetçiler"in Twitter hesabından da hükümetin "milletten sorumlu davranmayı istemek yerine, öncelikle sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği" tepkisi gösterildi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Danielle Simonnet, "hükümetin acizliği nedeniyle etkili çözümler olarak sunulan tasarruf tedbirlerinin daha güvencesiz bir duruma ülkeyi sürüklediği" değerlendirmesini yaptı.

Simonnet, partisinin hazırladığı 10 maddelik tasarruf ve israfla mücadele planının uygulanmasını hükümete önerdi.

Yeşiller Partisi'nin (EELV) Twitter hesabından ise "Hükümetin bu itidal planına bakınca bu kış yüzleşmek zorunda kalacağımız krizin ciddiyetini henüz anlamamış gibi görünüyor." paylaşımı yapıldı.

Hükümetin enerji tasarruf planı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, dün, Fransa'da 2 yıl içinde ülkenin enerji tüketimini yüzde 10 azaltmayı hedefleyen enerji tasarruf planı açıklamıştı.

Planın içeriğinde, kamu binalarının maksimum 19 derecede ısıtılması, tuvaletlerdeki sıcak su zorunluluğunun kaldırılması, kamudaki servis araçlarının hızının saate en fazla 110 km ile sınırlandırılması ve kamu görevlilerinin evden çalışmaya teşviki gibi adımlar yer alıyor.

Ayrıca yerel yönetimlerden, kamuya bağlı spor salonlarında sıcaklığın 2 derece, havuzlarda ise 1 derece düşürülmesi isteniyor.

Ülkede yerel saat 01.00 ila 06.00 arası ışıklı reklam panolarının söndürülmesi kararlaştırılırken halktan, hanelerinin ısıtma derecesini 19'la sınırlandırmaları, toplu taşımayı tercih etmeleri ve araç paylaşımı yapmaları tavsiye edildi.

Ülkede 10 Ekim'de enerji tasarrufuna ilişkin bilinçlendirmeye yönelik kampanya başlatılacak.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra 30'dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması, Fransa'da ciddi enerji krizine yol açmıştı.

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Kaynak: AA

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