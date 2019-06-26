Fransa'da Müslüman kadınlarla dayanışma için burkiniyle havuza girmeye tepki: 'Gelin çıplak yüzelim'
37 dakika önce
Fransa’nın Grenoble kentinde Müslüman kadınlarla dayanışma amaçlı yapılan burkiniyle yüzme etkinliğine karşı bir grup Fransız çıplak yüzme çağrısı yaptı.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:23
'nın Grenoble kentinde Müslüman kadınlarla dayanışma amaçlı 23 Haziran'da yapılan burkiniyle yüzme etkinliğine karşı bir grup Fransız, çıplak yüzme çağrısı yaptı. Facebook
sayfası üzerinden yapılan davette, "Radikal İslam'a karşı çıplak yüzelim" ifadeleri kullanıldı.
Çıplak yüzme etkinliği sayfasında, "İslamcılar Grenoble'daki havuzlara burkini ile girmek istiyor. Grenoble Belediyesi'nin 'bekleyelim ve görelim' tavrı bizi endişelendiriyor. Anayasadaki vatandaşlık haklarımıza dayanarak çevreci ve laik bir eylemle, 30 Haziran Pazar günü cumhuriyetin değerlerine saygılı herkesi çıplak yüzmeye davet ediyoruz." mesajı paylaşıldı.
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